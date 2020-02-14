"طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020

كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.طيران ناس
كشفت عن رحلات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم
كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.