"طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020

كشفت عن رحلات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم

كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.