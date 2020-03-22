الجزائر.. وزارة الصحة تعلن دخول البلاد المرحلة الثالثة من تفشي كورونا

بوزيد: الوضع الحالي يبعث على التخوف والقلق وحصيلة المصابين ارتفعت

أعلن وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بوزيد، صباح اليوم الأحد، دخول البلاد إلى المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "بوزيد" في تصريحات نقلتها صحيفة "البلاد" الجزائرية: إن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بصورة كبيرة.

ورفض وزير الصحة الكشف عن الأرقام؛ لافتًا إلى أن لجنة متابعة وباء كورونا وحدها هي المخولة بالتصريح حول الأرقام الرسمية.

وتابع "بوزيد": "لجنة متابعة وباء كورونا، ستُصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، بيانًا تشرح فيه تطورات فيروس كورونا في الجزائر وتعلن الأرقام الرسمية"، متابعًا: "منعنا كل مدير صحة في الولايات بالجزائر من التصريح حول حالات الإصابة".

واستدرك قائلًا: "الجزائر دخلت فعليًّا في المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات الإصابة في أكثر من 17 ولاية".

أما عن إعلان "الحجر الصحي" العام، فقد قال الوزير: "رئيس الجمهورية وحده هو المخول بالإعلان عن الحجر الصحي العام"؛ مختتمًا بالقول: "الوضع الحالي يبعث على التخوف والقلق".

ووفق "سبوتنيك"، سجلت الجزائر حتى الآن 139 إصابة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة، 65 حالة تعافت من الفيروس.

يُذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية، كما أعلن رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، في خطاب للأمة الثلاثاء، عن وقف كل التجمعات والمسيرات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بلغ نحو 234 ألف إصابة، وتوفي 10 آلاف شخص من الفيروس في العالم.

وبحسب المنظمة؛ فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصًا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة، وبلغت نحو 104 آلاف حالة تقريبًا.

وصنّفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أُعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباءً عالميًّا"؛ مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.