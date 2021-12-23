"صورة للتكاتف الاجتماعي".. أشقاء يبادرون و"سبق" ترصد وأمير تبوك يُثمّن

تنازلوا عن جزء من مزرعتهم لتوسعة طريق خدمةً لجار لا تربطهم به قرابة

ثمّن أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مبادرة أبناء الأمعط السهلي العنزي، التي نشرتها صحيفة "سبق"، بعد تنازلهم عن جزء من مزرعتهم؛ لتوسعة طريق بتيماء؛ خدمةً لجارهم الذي لا تربطهم به صلة قرابة.

وأعرب أمير تبوك لأبناء "العنزي" عن خالص شكره وتقديره، لافتاً إلى أن مثل هذه البادرة الطيبة تجسد صورة من صور التكاتف الاجتماعي النبيل وأصالة أبناء هذا الوطن الغالي.

من جهته، عبر أبناء الأمعط العنزي، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على كلماته المحفزة وغير المستغربة وحرصه الدائم على دعم أبناء المنطقة، مشيرين إلى أن ما قاموا به من عمل كان لوجه الله تعالى، ثم تحقيقاً لحق الجار وإكرامه.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر المبادرة تحت عنوان "أشقاء يتنازلون عن جزء من مزرعتهم لتوسعة طريق بتيماء خدمة لجارهم"؛ حيث جاءت المبادرة تقديراً لحق الجار؛ إذ كان في السابق يجد جارهم صعوبة في الدخول والخروج بسيارته؛ نظراً لضيق الطريق الواقع في أحد الأحياء القديمة بتيماء.