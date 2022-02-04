"سناب شات" يعلن عن إنجاز انتظره طيلة 5 سنوات

أعلن تطبيق التراسل الفوري المصور "سناب شات" عن إنجاز انتظره طيلة 5 أعوام كاملة.

وأوضح تطبيق "سناب شات" في بيان رسمي أنه لأول مرة منذ طرح الشركة للاكتتاب العام منذ 5 أعوام، تتمكّن الشركة من تحقيق أرباح، بعد أن سجلت صافي أرباح في الربع الرابع من عام 2021 المنقضي وصل إلى 23 مليون دولار أمريكي.

وقد يكون صافي الأرباح ضئيلًا بصورة كبيرة من عائدات "سناب شات" التي وصلت في الربع الرابع من 2021 إلى 4.1 مليار دولار، ولكنها خطوة مهمة بالنسبة للشركة التي كانت تعاني من زيادة عدد مستخدميها وعدم تحقيقها أرباحًا لسنوات عديدة.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 319 مليون شخص، بزيادة قدرها 13 مليونًا للربع الثاني على التوالي، وبزيادة تقدر بـ20% خلال عام 2021.

وتسببت تلك الأنباء في ارتفاع سهم "سناب شات" في البورصات العالمية بنحو 50% تقريبًا، وهو ما قد يضاعف تلك الأرباح خلال الأشهر المقبلة.

وقال المدير المالي لـ"سناب شات" ديريك أندرسن: إن ما مكّن الشركة من تحقيق تلك الأرباح، هو تمكنها من التعامل مع تغييرات الخصوصية من أبل التي أثرت سلبًا على أعمالها الإعلانية، من خلال تبني نهج أعمال يعتمد على تعزيز خصوصية المستخدمين.

وتابع بقوله: "ما زلنا في بداية الرحلة، وأعتقد أن القادم سيكون المزيد من الأرباح؛ بسبب تصميم منتجاتنا بشكل مختلف يعتمد على الخصوصية للمستخدمين حتى فيما يتعلق بأعمالنا الإعلانية".

وما عزز بصورة كبيرة أرباح "سناب شات" هو تبنّيها تقنية جديدة شبيهة بمنافسها "تيك توك"، والتي أطلق عليها "سبوت لايت"، والتي تعتمد على نشر مقاطع فيديو قصيرة شبيهة بصورة كبيرة بمقاطع تيك توك وطريقة عرضها، والتي جذبت أكثر من 12 ألف شخص من مشاهير صناعة المحتوى في العالم.