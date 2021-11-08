"الجرباء" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الجرباء": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.

وفي الختام، سأل "الجرباء"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على السعودية أمنها وأمانها.

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08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443 05:23 PM

"الجرباء" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الجرباء": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.

وفي الختام، سأل "الجرباء"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على السعودية أمنها وأمانها.

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