"البيئة" تعلن توافر ١٧٠ وظيفة إدارية وهندسية وفنية للجنسين

بمقر الوزارة وعدد من المناطق .. والتقديم إلكترونياً في ١٥ رجب لـ 10 أيام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توافر 170 وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، وترغب بشغلها بنظام التعاقد، للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مفصولاً من الخدمة بالدولة.

واشترطت توافر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

ولفتت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مبينة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت أن التقديم على تلك الوظائف سيبدأ اعتباراً من تاريخ 15 رجب 1441هـ، الموافق 10 مارس 2020م، وسيبقى متاحاً لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، لذلك فإنها تشدّد على ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.