مصر.. مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء

استهدفت وكرًا بمنطقة بئر العبد اتخذته العناصر المسلحة مركزًا لعملياتها العدائية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ، اليوم الاثنين، عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن القوات استهدفت وكرًا، بطريق (أبو شلة) المتفرع من الطريق الساحلي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، اتخذته مجموعة من العناصر المسلحة مركزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان أنه تم تبادل إطلاق النار ما أسفر عن مقتل 6 مسلحين وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية الآلية وعبوات متفجرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات القانونية والعرض على الجهات المختصة.