بعد الذي حدث بينهما على الطائرة .. فيديو يتسبّب في طرد طيّار ومساعدته من العمل

في مطار دنفر وقُبيل صعود الركاب

تسبّب هذا الفيديو الصادم في طرد طيّار أمريكي ومساعدته من العمل بشركة خطوط ربابليك الجوية، بعد الذي حدث بينهما على متن الطائرة، في أثناء التوقف في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو، وقُبيل صعود الركاب.

وحسب قناة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية، حدثت الواقعة يوم 14 سبتمبر الماضي، عقب هبوط الطائرة بمطار دنفر، وسجّلتها كاميرات المراقبة في نهاية الممر الذي يقود الركاب إلى باب الطائرة.

وفي الفيديو الذي بثّه منتدى "فلاير توك" المتخصّص في أخبار وقضايا الطيران، يظهر الطيّار وليام توماس؛ 36 عاماً، وهو يتبادل الضرب واللكمات مع مساعدته ماريسا سبورار؛ 29 عاماً، على باب الطائرة.

ويكشف الفيديو لحظة توجّه سبورار؛ نحو الطيّار، وصفعه على وجهه؛ ما دفع الطيّار توماس؛ إلى ضربها في بطنها، وتوجيه لكمة لها في الوجه وأخرى على جانب الرأس، وبعدها غادرت سبورار؛ المكان واتصلت تطلب الشرطة.

ويضيف التقرير، أن الشرطة ألقت القبض على الطيّار ومساعدته، وقامت الشركة بتأجيل الرحلة إلى اليوم التالي.

وكشفت التحقيقات، عن قصة حب حدثت بين الطيّار ومساعدته، وبعدما انتهت القصة بدأت المشكلات بينهما، وكان آخرها يوم الواقعة، حين شاهدت سبورار؛ "صورة" على جوّال الطيّار؛ ما تسبّب لها في حالة غضب شديدة، انتهت بالمضاربة بينهما.

وقررت الشركة طرد الطيّار ومساعدته من العمل، بسبب الإساءة إلى سمعة الشركة بعد تسريب الفيديو إلى منتدى الطيران.