"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546843 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,842 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8688 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2313 والحالات الحرجة 271حالة.