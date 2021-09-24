"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546843 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,842 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8688 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2313 والحالات الحرجة 271حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546843 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,842 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8688 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2313 والحالات الحرجة 271حالة.