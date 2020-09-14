بمناسبة 60 عاماً على تأسيسها.. لجنة الأفلاج تكرّم أبناءها

تضمّنت زيارة عدد من قدماء المسؤولين

كرّمت لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج، أمس، أقدم رئيس وعضو وأمين صندوق للجنة، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس اللجنة.

وزار رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، وعدد من أعضاء اللجنة، مساء أمس الأحد، الشيخ عبدالعزيز آل رشود، بمنزله، والذي يعتبر أقدم عضو باللجنة وعمل بها قبل نحو 55 عاماً.

وثمّن "آل رشود" هذه المبادرة، وتحدّث عن بدايات اللجنة ومساهماته في احتضان أول روضة أطفال بالمحافظة والعمل على مساعدة ذوي الدخل المحدود ممن يقومون بترميم منازلهم.

كما تحدث أقدم رئيس للجنة عبدالله البشر، عن مسيرة 16 عاماً في رئاسة اللجنة التي بدأت في العام 1403هـ، عن مساهمات اللجنة في تقديم المساعدات وامتداد خدماتها لعدد من المراكز والهجر والإشراف على النوادي الرياضية وروضات الأطفال ومراحل التطور التي واكبت عجلة التنمية.

من جهته، قال أقدم أمين صندوق للجنة الأفلاج خالد الخمري: عملت بلجنة الأفلاج متطوعاً، 1409هـ، وأنا أشغل أمين صندوق، واستمر عملي فيها 13 عاماً.

وأضاف أن نشاطات العمل في ذلك الوقت محدودة لقلة الإيرادات للجنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لجنة الأفلاج حظيت بنقلة نوعية بمجلسها الحالي الذي بدوره استطاع تحريك عجلة التقدم والتطور وتقديم البرامج النوعية واستقطاب الداعمين من رجال الأعمال للتوسع في أنشطتها وتخريج شباب مؤهلين لسوق العمل واحتضان المبدعين من أبناء المحافظة.