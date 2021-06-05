18 شهيدًا وتفحم طفلة من جراء استهداف حوثي لمحطة وقود بمأرب

تسبب بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة

استشهد 17 يمنيًا ما بين عسكري ومدني بينهم طفلة ونساء من جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي المسلحة على مدينة مأرب شرقي اليمن.

وقال الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، إن "ميليشيات الحوثي استهدف محطة وقود بحي الروضة في مدينة مأرب؛ ما أسفر عن سقوط 19 شهيدًا بينهم طفلة وعشرات المصابين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 10:28 PM

تسبب بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة

18 شهيدًا وتفحم طفلة من جراء استهداف حوثي لمحطة وقود بمأرب

فهد كاملي

الرياض

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استشهد 17 يمنيًا ما بين عسكري ومدني بينهم طفلة ونساء من جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي المسلحة على مدينة مأرب شرقي اليمن.

وقال الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، إن "ميليشيات الحوثي استهدف محطة وقود بحي الروضة في مدينة مأرب؛ ما أسفر عن سقوط 19 شهيدًا بينهم طفلة وعشرات المصابين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

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ميليشيا الحوثي الإرهابية

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