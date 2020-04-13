تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بمحافظات الحناكية والعلا والمهد.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 08:15 AM

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية بمحافظات الحناكية والعلا والمهد.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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