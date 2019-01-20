حملة أمنية مشتركة تطيح بـ "مطلوب في قضية قتل" بالأفلاج

نجحت في إيقاف مركبته والتدقيق بأوراقه الثبوتية كشف كل شيء

نجحت حملة أمنية مشتركة في الإطاحة بمطلوب في قضية قتل بإحدى المحافظات غربي الأفلاج.

وكان فريق أمني قد نجح، قبل يومين، في أثناء مسحه الميداني جنوب غربي الأفلاج، في إيقاف مركبة من نوع "جيب جكسار 2016" يقودها شاب في العقد الثالث من عمره، وبعد التدقيق في الأوراق الثبوتية تبيّن أنه متهمٌ في قضية قتل بإحدى المحافظات جنوبي الأفلاج.