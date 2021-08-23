عبر 109 مقرات.. "قياس" يتيح اختبار "الإنجليزية" في جميع مدن المملكة

طوال العام من خلال حساب المستفيد

أتاح المركز الوطني للقياس اختبار اللغة الإنجليزية STEP في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام.

وحدد "قياس" 109 مقرات للاختبارات المحوسبة والمنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرًا خارجها، وسيكون التسجيل من خلال حساب المستفيد على الرابط:

https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet