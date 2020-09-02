مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.500 كرتون تمور للنازحين من الجوف إلى مأرب

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2.500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2.500 أسرة.

ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

0

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 04:41 PM

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.500 كرتون تمور للنازحين من الجوف إلى مأرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 223

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2.500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2.500 أسرة.

ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020