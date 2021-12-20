تقرير يرصد انتشار عادات قاتلة على "تيك توك"

تقوم خوارزميتها بتوصية مشاهدة تلك المقاطع في بعض الأحيان

رصد تقرير صحفي عالمي، انتشار ما وصفها بالعادات القاتلة على تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم "تيك توك".

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها المطول، أنها رصدت تزايد حالات اضطراب الأكل التي قد تصبح قاتلة على تطبيق "تيك توك".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تحديات فقدان الوزن والوجبات القاتلة، انتشرت في الآونة الأخيرة على "تيك توك" بين الفتيات الصغيرات، بصورة مقلقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سياسات "تيك توك" لم تتمكن من مواجهة تلك المقاطع القاتلة؛ بل تقوم خوارزميتها توصية بمشاهدة تلك المقاطع في بعض الأحيان.

وأنشأت "وول ستريت جورنال" أكثر من 100 حساب مزيف لأشخاص يبلغون من العمر 13 عامًا، وجعلت تلك الحسابات تشاهد أكثر من مقطع فيديو مرتبط بتحدي فقدان الوزن ومقاطع عن الكحوليات والمقامرة، ولم تتصرف خوارزمية "تيك توك" لإيقاف تلك المقاطع عن الظهور لدى تلك الحسابات؛ بل أوصت بمقاطع فيديو إضافية لهم.

ووجدت الصحيفة أن تلك الحسابات شاهدت أكثر من 255 ألف مقطع فيديو من بينها 32 ألفًا و700 مقطع مرتبط بفقدان الوزن، من بينها 11 ألفًا و615 مقطعًا خطيرًا يمكن أن تساعد في إصابة الأطفال والمراهقين باضطرابات الأكل، ومنهم 4 آلاف و402 مقطع تحث الناس على اتباع تلك العادات القاتلة.

وقالت الصحيفة إنها بعدما نبهت إدارة "تيك توك" على تلك المقاطع المرتبطة باضطرابات الأكل؛ أزالت المنصة 1668 مقطع فيديو، وأبقت باقي المقاطع متاحة لمستخدميها.

وكانت إدارة "تيك توك"، قد أعلنت في وقت سابق عن أنها تعمل على تطبيق خوارزمية جديدة تحد من انتشار مقاطع الفيديو التي تساعد على انتشار اضطرابات الأكل؛ فيما وُصف بأنه إعلان استباقي على تقرير الصحيفة.

وأقرت "تيك توك" في بيانها، بأنه ليس من الصحي دائمًا عرض أنواع معينة من المحتوى مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك مقاطع الفيديو المتعلقة بالنظام الغذائي الشديد واللياقة البدنية.

وذكرت أنها تعمل الآن على طريقة للتعرف على ما إذا كان نظام التوصيات الخاص بها يقدم عن غير قصد مقاطع فيديو قد لا تنتهك سياسات "تيك توك"، ولكنها قد تكون ضارة إذا تم استهلاكها بشكل مفرط.

وأوضحت أنها تختبر حاليًا أداة تسمح للمستخدمين بإيقاف مقاطع الفيديو التي تحتوي على كلمات أو علامات تصنيف معينة من الظهور على صفحتهم الخاصة.