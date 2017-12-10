فيفاء .. 5 آلاف أسرة تنضم إلى قوائم المحرومين من الخدمات الصحيّة

عقب قرار هيئة تطوير المناطق الجبليّة إغلاق الوحدة الصحية بـ "الجوة"

أُجبرت 5 آلاف أسرة على العودة إلى قوائم الحرمان من الخدمات الصحية بعدما قرّرت هيئة تطوير المناطق الجبليّة إغلاق الوحدة الصحيّة في "الجوة" بمحافظة فيفاء.

وبعد أن أُبلغ المواطنون من محافظة فيفاء ومحافظة الداير بموعد إغلاقه نهاية الشهر الحالي, رفع أكثر من 5 آلاف مواطن شكوى تقدموا بها لمركز الجوة بمحافظة فيفاء.

وأوضح المواطنون أنه توجد تعليمات لوزارة الصحة بتسلُّمه منذ عام ١٤١٨ هـ، ولم تشفع هذه المدة الطويلة لتسلُّمه؛ مشيرين إلى أن وزارة الصحة تكرّر أعذارها بأنها عاجزة عن التشغيل.

ناشد المواطنون من مشايخ وأعيان وأفراد قبائل فيفاء وبني مالك المجاورين للمركز، أمير المنطقة، ونائبه، بالنظر في شكواهم التي تنص على أن الوحدة الصحية بهيئة تطوير وتعمير القطاع الجبلي بمحافظة فيفاء التابع لوزارة الداخلية تخدم عديداً من سكان مركز الجوة بفيفاء والقبائل المجاورة من بني مالك وغيرها.

وهذه المنشأة الصحية تقوم على تشغيلها هيئة التطوير بالقطاع الجبلي منذٌ أكثر من ثلاثين عاماً لتقرر إغلاقها بين عشية وضحاها فيصبح سكان المركز والقبائل المجاورة بين سندان هيئة التطوير ومطرقة الشؤون الصحية حيث تم إبلاغ المواطنين المراجعين له بأنه سيقفل هذا المستوصف اعتباراً من 1 / 4 / 1439 هـ.

وبهذا القرار سيحرم سكان "الجوة وجبل آل شراحيل شرقي آل شراحيل ونيد وقوع الحسينة وذاري الوشاح والحشرة والعمامي وجوة السلماني ونيد مجبا" من الخدمات الصحية، إضافة إلى مواقع عدة بمحافظة الداير تشمل "حراز والجفو وقيار وذاري القهبة والجنية والجشة والقعقاع والجبيل وذات المسك وريدة وحماطة وعزاب".