الأمطار تكسو "هروب" بالوشاح الأخضر

هنا.. امتزجت الواحات والجبال بالصفاء

زينت الأمطار والخضرة جبال محافظة هروب الشاهقة، مما ساهم في جذب المواطنين للاستمتاع بالشلالات الناتجة من مياه الأمطار، والتي عزفت أنغاماً من المتعة والصفاء، وامتزجت بواحاتها الخضراء والجبال التي تعانق السحاب، حتى تكاد النجوم تغازل المتنزهين.

وحصلت "سبق" على صور التقطها المصور حسن الهروبي تبين اكتساء المنطقة وقراها باللون الأخضر، فيما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية لاستحضار هذه الأجواء الخلابة بعدما تنتهي فترة الأمطار.

وقد دفعت الأجواء المعتدلة هذه الأيام المتنزهين للخروج إلى المناطق الجبلية للاستمتاع بجمال الطبيعة، والهروب من صخب المدن، وتغيير الروتين اليومي.