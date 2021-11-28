بعد تأهل "بالميراس" البرازيلي.. اكتمال الفِرَق المتأهلة لكأس العالم للأندية

أكمل فريق بالميراس البرازيلي عِقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الإمارات مطلع العام المقبل، وجاء تأهل بالميراس بعد فوزه بلقب كأس الليبرتادوريس؛ إثر فوزه على مواطنه فلامينجو 2-1 في المباراة الختامية للبطولة.

والفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية هي:

تشيلسي الإنجليزي - بطل أوروبا

الهلال السعودي - بطل آسيا

الأهلي المصري - بطل إفريقيا

مونتيري المكسيكي - بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي - مرشح أوقانوسيا

الجزيرة الإماراتي - المستضيف.

ومن المقرر إجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية غدًا الاثنين، حيث يشارك فريقا (تشيلسي - بالميراس) في الدور نصف النهائي من البطولة.