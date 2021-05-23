مختبر السلامة الغذائية: 16 عيّنة مياه غير صالحة في أسواق مكة

استقبل 262 عيّنة من المياه وإجراء الاختبارات خلال رمضان

أجرى مختبر السلامة الغذائية التابع لأمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، 1651 عيّنة مختبرية لتحليل الأغذية والمواد الغذائية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء، وضمان المواد المستهلكة والمتداولة بالمنشآت الغذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد بن محمد الشريف، أنه تمّ أخذ 1389 عينة غذائية لمنتجات مختلفة لفحصها بمختبرات الأمانة والتأكد من صلاحيتها، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت عدم مطابقة 24 عيّنة لمعايير السلامة، إلى جانب استقبال 262 عيّنة من المياه وإجراء الاختبارات عليها، حيث اتضح وجود 16 عيّنة مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد "الشريف"، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والقيام بالجولات الرقابية للتأكد من خلو أسواق العاصمة المقدّسة من المخالفات حرصاً على سلامة الجميع، داعياً جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أيّ مخالفة على رقم البلاغات الموحد 940.