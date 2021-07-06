مكة المكرمة.. فرصة استثمارية لإنشاء منتجع ترفيهي بالمنطقة

عبر منصة "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ترفيهي وسياحي بمكة المكرمة عبر منصة "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

وأشارت إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية المميزة بمكة المكرمة ومنها: ترميم وتشغيل وصيانة مركز ثقافي - ومتحف - وإنشاء وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي، إضافةً إلى إنشاء مركز فحص فني دوري للمركبات ومركز تقدير الحوادث.

وأكَّدت الأمانة أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة، وتمكين رواد الأعمال بالمملكة من الاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات جميع فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة.