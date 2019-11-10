سكان بمجمع طريق الخرج بالرياض يناشدون حل معاناتهم مع المستوصف والإنترنت

ناشد سكان مجمع طريق الخرج بالرياض، الجهات المعنية التدخّل في حل معاناتهم مع المستوصف والإنترنت؛ مطالبين باتخاذ إجراءات تَحُل المشكلة وتُسرّع الإجراءات.

وأكد المواطن علي الحريصي، وهو من سكان مجمع طريق الخرج إسكان رقم 2، أن هذا الإسكان لا يوجد به مستوصف حكومي ولا توجد خدمة الألياف البصرية كغيرها من الإسكانات؛ مشيرين إلى أن هذه الخدمات باتت من المتطلبات في أي تجمع سكني.

وقال "الحريصي": "عندما طالبنا بخدمات الألياف البصرية، أبلغونا بضرورة رفع طلب موقّع من جميع الساكنين بالإسكان رقم 1 و2؛ على الرغم من طلبنا بشكل خاص لإسكان رقم واحد، وما زالنا نترقب توفير الخدمات من قِبَل الجهات المعنية".