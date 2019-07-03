طلائع حجاج "مبادرة طريق مكة" يتأهبون للانطلاق من مطارات ٥ دول

إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أُطلق ضمن رؤية 2030

تتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440 هـ.

وتعد مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في السعودية، في مبادرة طريق مكة بموسم حج هذا العام من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى المملكة في المطارات التي يغادرون منها.