كورونا في 24 ساعة.. بريطانيا تقترب من 100 ألف إصابة والأردن تسجل 2024 حالة

الفيروس أصاب 166 عراقيًا و 198 كويتيًا 293 بالجزائر و291 بالمغرب

سجّلت بريطانيا 98515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 143 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 12209991، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148003 أشخاص.

وأعلنت إيطاليا عن تسجيل 30810 إصابات جديدة ووفاة 142، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 5622431 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 136753شخصًا.

وسجلت الكويت 198 إصابة جديدة، وشفاء 46، دون تسجيل وفيات، وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 415349، وحالات الشفاء 411340، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 2468.

وسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2092650 إصابة، حيث أفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة, ما رفع إجمالي الوفيات إلى 24139, فيما سُجِّلت 435 حالة تعافٍ جديدة, ما رفع عددها الكلي إلى 2063418 حالة.

وفي الجزائر، بلغت الإصابات الجديدة 293 إصابة، وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 216930 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6246 حالة.

وسجلت المغرب 291 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 956410 حالة، حيث بيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14832، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 938120 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2024 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1054892 إصابة، حيث أوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 1002771 حالة شفاء بعد تسجيل 4402 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 12518 وفاة.

وسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 18 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، فضلاً عن وجود 86 حالة تعافٍ جديدة، وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى ارتفاع عدد المصابين منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 46,166 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 38,714 متعافيًا.

وسجَّلت موريتانيا 110 إصابات جديدة ، دون تسجيل وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40515، فيما بلغ مجموع الوفيات 862 شخصًا.