تركي آل الشيخ يدعو لاعبي العالم لحضور بطولة استثنائية في البلوت يناير المقبل

أعلن وصول زوار موسم الرياض لأكثر من 10 ملايين زائر

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن إقامة بطولة استثنائية في لعبة البلوت على كأس موسم الرياض، داعيًا جميع لاعبي العالم والخليج والسعودية للمشاركة، وحضور هذه البطولة الضخمة والتاريخية التي ستقام في منطقة الثمامة في شهر يناير المقبل.

من جهته، أعلن تركي آل الشيخ وصول زوار موسم الرياض لأكثر من ١٠ ملايين زائر.

وكتب آل الشيخ تغريدة من حسابه بتويتر أمس قائلاً: "الحمد لله، الحمد لله.. موسم الرياض تخطى ١٠ ملايين زائر... اليوم ١٠ ملايين و١٤٠ ألفًا.. الحمد الله، وما شاء الله. وسامحونا على القصور، وشرفتونا".