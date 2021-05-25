قمة نارية تجمع ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع 2022. وكان برشلونة قد أعلن خبر المواجهة اليوم الثلاثاء بمشاركة 4 فرق، هم "بطل الليغا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".

وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليغا؛ وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليغا أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزَين من مباراتَي نصف النهائي.

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25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442 08:37 PM

قمة نارية تجمع ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع 2022. وكان برشلونة قد أعلن خبر المواجهة اليوم الثلاثاء بمشاركة 4 فرق، هم "بطل الليغا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".

وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليغا؛ وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليغا أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزَين من مباراتَي نصف النهائي.

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