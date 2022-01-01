بحضور أمير حائل.. افتتاح النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022

بحضور الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد نائب أمير منطقة حائل، شهدت مدينة حائل اليوم السبت حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الثالثة لرالي داكار السعودية 2022م، وذلك قبل انطلاق السباق الرسمي غدًا، الذي يستمر 14 يومًا خلال الفترة ما بين 2-14 يناير، ويعبر خلالها المتسابقون 12 مرحلة مختلفة، بمختلف محافظات ومدن ومناطق السعودية.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره أيضًا الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، وبدر القاضي نائب وزير الرياضة، وعبد الإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، ومحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الست للسباق، وهي: (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، المركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى فئة داكار كلاسيك).

وتحتضن حائل نقطة الانطلاق الفعلية للرالي غدًا الأحد للسباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 8119كم، منها 4261كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، فيما ستكون مراحل السباق الـ12 على النحو الآتي:

-المرحلة الأولى (2 يناير)، حائل: 1128كم – المرحلة الخاصة 352كم.

- المرحلة الثانية (3 يناير)، حائل – الأرطاوية: 568كم – المرحلة الخاصة 338كم.

- المرحلة الثالثة (4 يناير)، الأرطاوية – القيصومة: 555كم – المرحلة الخاصة 368كم.

- المرحلة الرابعة (5 يناير)، القيصومة – الرياض: 707كم – المرحلة الخاصة 465كم.

- المرحلة الخامسة (6 يناير)، الرياض: 637كم – المرحلة الخاصة 421كم.

- المرحلة السادسة (7 يناير)، الرياض: 562كم – المرحلة الخاصة 348كم.

- يوم الراحة (8 يناير) الرياض.

- المرحلة السابعة (9 يناير)، الرياض – الدوادمي: 701كم – المرحلة الخاصة 402كم.

- المرحلة الثامنة (10 يناير)، الدوادمي – وادي الدواسر: 830كم – المرحلة الخاصة 395كم.

- المرحلة التاسعة (11 يناير)، وداي الدواسر: 491كم – المرحلة الخاصة 287كم.

- المرحلة العاشرة (12 يناير)، وادي الدواسر – بيشة: 759كم – المرحلة الخاصة 375كم.

- المرحلة الحادية عشرة (13 يناير)، بيشة: 501كم – المرحلة الخاصة 346كم.

- المرحلة الثانية عشرة (14 يناير)، بيشة – جدة: 680كم – المرحلة الخاصة 164كم.

واستقطبت النسخة الـ44 لرالي داكار السعودية 2022 أكثر من 650 مشاركًا، يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي. كما يضم السباق 430 مركبة في مختلف فئات السباق، و148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".