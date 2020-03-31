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تراوحت أوزانهم ما بين 1200 جم إلى 1600جم

مكة المكرمة تشهد ولادة 5 توائم لسيدة تركية

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس، ولادة خمسة توائم "ثلاثة أولاد وبنتان" لسيدة من الجنسية التركية تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من تسهيل عملية الولادة من وقت دخول الأم للمستشفى.



وأوضحت الشؤون الصحية بالمنطقة أنه تم استقبال الأم قبل أسبوعين، وإجراء الفحوصات اللازمة لها، ووضعها تحت الملاحظة لاحتمالية حدوث ولادة مبكرة، وبعدها تم إدخالها غرفة العمليات بعد أن لوحظت بعض التغيرات في حالتها مما استدعى تدخل الفريق الطبي للقيام بالعملية القيصرية.



وبينت أن الأم وضعت توائمها، وهم بصحة جيدة، وقدّمت لهم العناية الصحية والتمريضية، ونقلوا لقسم حديثي الولادة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، حيث تبلغ أعمار التوائم 32 أسبوعًا، فيما تراوحت أوزانهم ما بين 1200 جم إلى 1600جم.