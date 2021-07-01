حائل.. "رفاق" تقيم حفل تكريم الشركاء والمتطوعين لعام 2020م

إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يُبذل منهم لتحقيق أهداف الجمعية

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "رفاق"، أمس الأول، بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل؛ حفل تكريم الشركاء والمتطوعين لعام 2020م.

وأكدت الجمعية حرصها على تنظيم حفل للشركاء والمتطوعين سنويًّا؛ إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يُبذل منهم لتحقيق أهداف الجمعية، والمساهمة في تفعيل البرامج والخدمات والتأثير الذي يعود على تطوير تلك البرامج؛ مما يسهم في تقديم الدعم وتوسيع الخدمات لصالح الأيتام وذويهم.

ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية رفاق، المهندس سلمان الصوينع، في كلمة له، بالشركاء والمتطوعين الداعمين للجمعية، والمساندين لها في تحقيقِ أهدافها الإنسانية السامية.

بعدها استعرض المدير التنفيذي في الجمعية المهندس وليد الشدوخي، إنجازات الجمعية خلال العام 2020م في عرض مرئي يوضّح الخدمات والبرامج والمصروفات خلال العام، وتأثير ذلك الدعم على تفعيل تلك البرامج. وفي نهاية الحفل كرم رئيس مجلس الإدارة شركاء النجاح بدروع تذكارية.