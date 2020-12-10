"الحضرمي" يطالب بالضغط على الحوثيين لتسريع صيانة "صافر"

دعا لتدخل المجتمع الدولي.. خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن

أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، تباطؤ المليشيات الحوثية في عملية صيانة خزان صافر.

وأكد، خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم، ضرورة استمرار الضغط الدولي على المليشيا الحوثية؛ بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء بمهمة التقييم والصيانة للخزان، تمهيداً لتفريغه والتخلص منه ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطراً على اليمن والمنطقة.