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صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها السعودية في يناير 2021م

قطر والإمارات تبحثان في الدوحة آليات وإجراءات تنفيذ بيان العُلا

عقد وفدان رسميان من قطر والإمارات، في الدوحة اليوم، ثالث اجتماع لمتابعة بيان العُلا الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير 2021م.



وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا.



وأكد الاجتماع أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.