بالصور .. طبليات حفظ العجين المُقززة تكشف المستور لمخبز شمالي الطائف

مراقبو البلدية وجدوه مكشوفًا ومختلطًا بالحشرات .. والأمانة بالمرصاد

فضحت طبليات حفظ العجين أحد المخابز شمالي الطائف، من حيث عدم صلاحيتها، والسواد الذي كان يُغطيها، ما يعني وجود البكتيريا عليها، كذلك الحال بالنسبة للقماش الذي يتم تغطية العجين به حتى لا يجف، حيث بدا متهالكًا، وغير صالح، فهو الآخر أصبح لونه أسود بعدما كان أبيض في الأصل.

أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" وبمتابعة من رئيسها، أغلقت مخبزًا معروفًا يُمارس نشاطه من دون ترخيص، كذلك العمالة من دون شهادات صحية ولا يرتدون الزي الرسمي، كذلك عدم التزامهم بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك افتقار المخبز لأبسط الاشتراطات الصحية.

ولاحظَ مراقبو البلدية أن العجين مكشوف بتلك الطبليات وبعضه اختلط بالحشرات، في حين سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخبز المخالف بعد أن تم إغلاقه.