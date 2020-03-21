شاهد.. هكذا عُثر على "شيول" وادي الحياة بعدما جرفته سيول الخميس

رصده فيديو لقي تداولاً واسعًا

طمرت سيول وادي الحياة الواقع بين منطقتي جازان وعسير، وتحديدًا شرق منطقة جازان، معدة الحفر الكبيرة (شيول)، والتي تم تداول مقاطع فيديو واسعة لها خلال اليومين الماضيين.

وكشف مقطع فيديو تم رصده اليوم، عن موقع المعدة الكبيرة وقد طمرتها السيول بالكامل، في حادثة كشفت عن قوة التيار الجارف من مرتفعات عسير وصولاً إلى جازان، حيث جرف المعدة في الفرشة بتهامة قحطان.

ووفقًا للمعلومات، فإن الشيول كان متوقفًا بالوادي قبل وصول السيل، وجرفه التيار إلى فتحات العبارات، ثم طمره في الطين كليًا، وباشرت المعدات هذا اليوم الحفر من أجل استخراجه.