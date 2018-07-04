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1254 شخصًا كانوا قد تقدموا بطعن أمام محكمة النقض من أصل 1538

أعلى محكمة طعون بمصر تلغي إدراج "مرسي و "أبو تريكة" على قوائم الإرهاب

قضت أعلى محكمة طعون مصرية اليوم بإلغاء قرار إدراج الرئيس المعزول محمد مرسي واللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 آخرين على قوائم الإرهاب .



تفصيلا قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء ، قبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلى السابق محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.



ووفق "اليوم السابع" كانت نيابة محكمة النقض قد أوصت في تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال الصادر بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التى تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والذي صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو 2017.



وتقدم 1254 شخصًا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة.





وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم المعزول محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.