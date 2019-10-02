انخفاض مخزونات الخام الأمريكية يدفع النفط للصعود

ارتفع خام القياس العالمي برنت إلى 59.36 دولارًا للبرميل

انتعش النفط بعد أن تراجعت أسعاره على مدى عدة أيام، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية، وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة، أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتًا أو 0.8% إلى 59.36 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش؛ ليعوض جزءًا من الخسائر التي تَكَبّدها في الجلسات الثلاث الفائتة.

ووفق "رويترز"، سجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.29 دولارًا للبرميل بارتفاع 67 سنتًا؛ أي ما يعادل 1.3%.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق، منخفضًا عند التسوية يوم الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة أعوام؛ بسبب توترات التجارة الأمريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.

وقلّص النفط جزءًا من الخسائر بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، تَرَاجُع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 5.92 مليون برميل في الأسبوع الماضي؛ بينما تَوَقّع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.

وأسعار النفط حاليًا أقل من مستوياتها قبل هجمات 14 سبتمبر على منشأتيْ نفط أرامكو، مع استئناف أكبر دولة مصدرة للخام الإنتاج بالكامل.