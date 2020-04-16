مكة تشهد تسجيل ارتفاع طفيف في معدل إصابات "كورونا"

إجمالي الحالات المسجلة فيها منذ بداية الأزمة 1259 شخصًا

سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا طفيفًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، حيث تم تسجيل 58 حالة أمس بزيادة عن يوم أمس الأول الذي تضمن 40 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 1259 حالة، منها 1110 حالات نشطة فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 124 .

وبلغ عدد الوفيات بمكة 24 حالة بعد أن سجلت أمس حالتي وفاة جديدتين.