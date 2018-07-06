"الكهرباء": هذه الطريقة لمن يسدد فاتورة سابقة في وقت لاحق.. كل الحقوق محفوظة

في ردٍ جديد على الفيديو المتداول عن خدمة 500120

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة.

وقالت الشركة في رد جديد على الفيديو المتداول عن خدمة 500120: "‏نود التوضيح بشأن الفيديو الصادر عن أحد المشتركين وتعليقه عن الحالة المتداولة سابقاً حول رقم خدمة الرسائل النصية الموحد "500120" والمخصص لتفاصيل حسابات المشتركين يتضمن رسائل إصدار الفواتير؛ بأننا كنا قد نشرنا سابقاً توضيحاً بشأن ماهية الخدمة.



وأضافت: نؤكد أن مثل هذه الحالة تحدث في حال تأخر سداد المشترك لفاتورته السابقة بعد إصدار الفاتورة الجديدة متضمنة "الرصيد السابق غير المسدد"، فيما يقوم المشترك بسداد الفاتورة السابقة في وقت لاحق فإنه يحتاج لبعض الوقت حتى ينعكس ذلك من "نظام سداد" على أنظمة الشركة وبالتالي يصدر تعديل المبلغ المستحق على الحساب.

وقالت: يعمل نظام خدمة الرسائل النصية تلقائياً على عكس كل تحديث للفاتورة بالمبلغ المستحق بعد إرسال الحساب لرقم الخدمة 500120.



وأكدت الشركة أن حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق ما نصت عليه الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة.