في تنبيه متقدم.. "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الدائر بني مالك والريث والعارضة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها؛ تجنباً لأي مكروه -لا سمح الله- وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصاً على سلامتهم.