"التدريب التقني" بالرياض يفتح أبواب القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس

تشمل مسارين صباحي ومسائي.. ويتم طبقاً لاجتياز الدبلوم للكليات التقنية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الأحد، فتح بوابة القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس .

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه المرحلة تشمل مسارين الأول صباحي والآخر مسار مسائي، ويتم القبول فيها طبقاً لاجتياز المتدرب والمتدربة مرحلة الدبلوم للكليات التقنية، مبيناً أن المؤسسة تتيح لمتدربيها استكمال تدريبهم في جميع المراحل للوصول إلى هذه الدرجة.

وأشار إلى أن هذه البرامج متوفرة في كل من الرياض والخرج حالياً لجميع التخصصات، وما يزال التوسع مستمراً في هذه البرامج؛ ليشمل جميع محافظات منطقة الرياض لتهيئة أعلى مستويات التدريب في كل محافظة .