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تزامنًا مع الهطولات.. لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة

"مدني القصيم" يواصل انتشاره لمتابعة الحالة المطرية

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انتشرت فِرَق الدفاع المدني بالقصيم في الميادين والشوارع المختلفة؛ لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وبيّنت المديرية -عبر حسابها في تويتر- أنه لم تُسَجَّل أي حوادث أو حالات طارئة ولله الحمد.

وتشهد المنطقة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت كلًّا من مدينة بريدة والمحافظات التابعة والمراكز؛ مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه لشدة غزارة المطر في الشوارع، سالت على إثرها الأودية؛ حيث لا تزال الأجواء مهيأة للمزيد من الأمطار في ظل تراكم السحب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب يغطي الأجواء.

فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لجريان الأودية والشعاب بالمنطقة.