شؤون الحرمين: 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن

منذ مطلع أكتوبر 2020 حتى اليوم.. منهم 3 ملايين و194 ألف معتمر

كشف آخر إحصائيات عودة العمرة والصلاة، أن إجمالي ما تمّ تفويجه من 4 أكتوبر الماضي حتى اليوم 28 مارس، بلغ 3 ملايين و194 ألف معتمر.

ووفق رئاسة شؤون الحرمين، فقد بلغ عدد المصلين 9 ملايين و320 ألف مصلٍ، حيث تمّ تفويج قرابة 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن.