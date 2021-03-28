شؤون الحرمين: 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن

منذ مطلع أكتوبر 2020 حتى اليوم.. منهم 3 ملايين و194 ألف معتمر

كشف آخر إحصائيات عودة العمرة والصلاة، أن إجمالي ما تمّ تفويجه من 4 أكتوبر الماضي حتى اليوم 28 مارس، بلغ 3 ملايين و194 ألف معتمر.

ووفق رئاسة شؤون الحرمين، فقد بلغ عدد المصلين 9 ملايين و320 ألف مصلٍ، حيث تمّ تفويج قرابة 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن.

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28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 09:26 AM

منذ مطلع أكتوبر 2020 حتى اليوم.. منهم 3 ملايين و194 ألف معتمر

شؤون الحرمين: 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف آخر إحصائيات عودة العمرة والصلاة، أن إجمالي ما تمّ تفويجه من 4 أكتوبر الماضي حتى اليوم 28 مارس، بلغ 3 ملايين و194 ألف معتمر.

ووفق رئاسة شؤون الحرمين، فقد بلغ عدد المصلين 9 ملايين و320 ألف مصلٍ، حيث تمّ تفويج قرابة 13 مليون مصلٍ ومعتمر منذ بداية التفويج حتى الآن.

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