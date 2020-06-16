متحدث "الصحة" لـ"سبق": أنماط وأمور جديدة يجب أن نراعيها عند العودة إلى الحياة الطبيعية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أي مرحلة من مراحل العودة للحياة الطبيعية تخضع للتقييم وتقدير المخاطر، مبيناً في إجابة عن تساؤل "سبق" عن كيفية العودة للحياة الطبيعية رغم استمرار تسجيل تزايد في عدد حالات الإصابات، أنه وعند العودة يجب أن نراعي أنماطاً وأموراً جديدة في حياتنا اليومية بالالتزام بالبروتوكولات سواء في مقارّ العمل أو المطاعم أو الأسواق أو عند السفر في وسائل النقل؛ وذلك لخفض معدل انتشار الفيروس والعدوى.