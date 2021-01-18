"العرابي": اعتماد 4 برامج جديدة في تخصصات طبية وفنية لعام 2021

109 متدربين في 12 برنامجاً للزمالة وشهادة الاختصاص

استفاد 109 متدربين من برامج إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، والذين يشكلون المتدربين في 12 برنامجاً تدريبياً معتمدة بالزمالة السعودية وشهادة الاختصاص، وهي داء السكري وأمراض الكلى والطب الباطني والجراحة العامة وجراحة العظام والأشعة التشخيصية وطب وجراحة المسالك والتخدير والطوارئ وعلم الأمراض التشريحي وطب وجراحة العيون وجراحة المخ والأعصاب.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي عبدالمحسن العرابي، أنه بفضل الله تـــم تــــنفيذ الـبرامـج الـتي تـم التخــطيط لـــها لـــعام 2020، م مـــن قـــبل الإدارة رغــم المستجدات التي حدثت خلال العام وتفشي جــائــحة كورونا "كــوفــيد-19" والـــتي وضــعت الجـــميع تــحت تحـــدٍ كـــبير فـــي الالــــتزام بــــالإجراءات والاحــــتياطــــات لـــلتعامـــل مـــع هذا الظرف مـــن تـــباعـــد جســدي وعــمل عــن بُــعد وذلــك لـــتحقيق أهداف الإدارة.

وأضاف "العرابي" أن "عدد الطلاب الطب وطلاب الامتياز المستفيدين من التدريب بالأقسام الطبية والفنية لعام 2020 بلغ 1214 طالباً وطالبة، مقارنة بالعام المنصرم والبالغ 782، كما بلغ عدد الكوادر التمريضية المستفيدة من برامج التدريب بالامتياز وقبل الامتياز والماجستير 514 متدرباً، وكذلك استفاد 1556 فنياً و256 متدرباً من الكوادر الإدارية خلال نفس العام".

وأشار إلى أن الإدارة قدمت من خلال كوادر المستشفى 43 بحثاً علمياً والتي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة أخلاقيات البحث العلمي.

وأشار "العرابي" إلى أن عدد المستفيدين من برامج التدريب الداخلية بالأقسام الطبية 4148 متدرباً، استفادوا من 167 برنامجاً شملت ندوات وورش عمل ومحاضرات متخصصة، كما بلغ عدد المتدربين بالدراسات العليا في شهادة الاختصاص والزمالة 106 متدربين.

ولفت إلى أن الإدارة وضعت عدداً من البرامج التدريبية الجديدة ضمن الخطة التطويرية للإدارة خلال عام 2021، وشملت برامج الأنف والأذن والحنجرة وبرنامج العناية المركزة ودبلوم تمريض عناية مركزة ودبلوم تمريض طوارئ.

الجدير بالذكر أن المستشفى حصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.