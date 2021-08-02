بين الضباب واعتدال الأجواء.. متنزّه الفقرة متنفس لأهالي المدينة وزوّارها

المنطقة تمتاز بزراعة النخيل والحبوب على مياه الأمطار.. وتشتهر بالعسل

يعدّ متنزّه الفقرة أحد الواجهات التي يتجه إليها أهالي وزوار منطقة المدينة المنورة خلال فصل الصيف؛ لما يمتاز به من برودة الأجواء، وانخفاض في درجة الحرارة عن بقية مناطق المدينة.

والفقرة عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريباً تشبه تماماً فقرات العمود الفقري، ولذلك سميت الفقرة، وترتفع عن سطح البحر بحوالى (1800) متر، وتبعد عن المدينة ما يقارب(80) كيلو متراً، ويعتبر مناخها بارداً ومعتدلاً في فصل الصيف وشديد البرودة في الشتاء.

وتمتاز المنطقة الجميلة زراعة النخيل والحبوب على مياه الأمطار كما تشتهر أيضاً بالعسل، ويعد من أجواد أنواع العسل.

وقال المواطن دخيل الأحمدي أحد أهالي مركز الفقرة: المنطقة تشهد حراكاً في هذه الأيام للزوار، مما ساعد في الحركة الاقتصادية، التي أوجدت لأبناء المنطقة منافذ للعمل من خلال المقاهي والمطاعم ومحال بيع العسل.

ولفت إلى عودة شريحة من الشباب للاهتمام والعناية بالمناحل التقليدية (الخشب)، التي تعتمد على نحت الصخور، والذي توارثوه عن الأجيال السابقة نظراً لقيمته السوقية العالية.

يذكر أن زراعة الزيتون وبعض الفواكه في المنطقة وجدت اهتماماً من قبل مزارعي المنطقة في الآونة الأخيرة لنجاحها وحسن إنتاجها.