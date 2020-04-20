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إجمالي عدد الحالات في البلاد ارتفع إلى 627 شخصًا

نيجيريا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات "كورونا"

سجلت نيجيريا 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيارة يومية منذ إعلان البلاد عن اكتشاف أول حالة لديها في 27 فبراير ليصل العدد الإجمالي إلى 627 حالةً.



وأفاد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض الليلة الماضية، بأن الوباء انتشر بوتيرة أسرع في البلاد مؤخرًا، حيث بقيت الحالات المسجلة يوميًا عند 30 حالةً أو تتجاوزها خلال الأيام الستة الماضية على التوالي.



وحتى الآن، سجلت نيجيريا 21 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 170 شخصًا.



ومنذ تفشي الوباء في نيجيريا، أوقفت الحكومة رحلات الركاب الدولية والمحلية، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية وفرضت حالة إغلاق في ولايات أبوجا ولاغوس وأوغون، من بين تدابير أخرى للحد من انتشار الفيروس.