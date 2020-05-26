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ارتفع العدد الكلي للحالات منذ بداية الوباء إلى 3976

156 إصابة جديدة بكورونا في السودان وتعافي 503

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 5 وفيات، بينما تماثلت 45 حالة للشفاء.



وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 3976 حالة، متضمنةً 170 حالة وفاة، و503 حالات شفاء.