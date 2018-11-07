تَقدم حثيث على جبهة الحديدة.. وتقهقر حوثي بالبيضاء والضالع

قتل أكثر من 35 حوثياً وتكبدت الميليشيات الإيرانية خسائر فادحة

استمرت قوات الجيش الوطني اليمني في التقدم على جبهة الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة، بالتوازي مع تحقيق إنجازاتٍ وسط اليمن على محوريْ الضالع والبيضاء، وسط تقهقر لميليشيات الحوثي.

وقُتِل أكثر من 35 حوثياً في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني، وغارات للتحالف العربي، في محافظة الحديدية خلال الساعات القليلة الماضية.

واندلعت اشتباكات ضارية ليل الثلاثاء- الأربعاء، وسط تقدم القوات المشتركة، تحت غطاء جوي للتحالف، على محور جامعة الحديدة، ومن الجهة الشرقية والشمالية الشرقية وفق "سكاي نيوز".

وشنّت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت تحصينات لميليشيات الحوثي الإيرانية في أطراف شارع الخمسين، وتجمعاً للقناصة في أحد المباني القريبة من مدينة الصالح.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات الحوثي على "أطراف 7 يوليو وصولاً لشارع التسعين، بالإضافة إلى تجمعات في المناطق المجاورة"؛ وفق ما كشفته المصادر العسكرية.

وكانت قوات الجيش قد "مشّطت دوار المطاحن ومحيطه، وأمّنت شركة مطاحن البحر الأحمر ومواقع أخرى، بعد معارك كبّدت الحوثيين عدداً من القتلى والجرحى، وأُسِر 14 بينهم 6 قناصة".

ودمر طيران التحالف مرابض مدفعية للحوثيين كانت تستهدف مطاحن البحر الأحمر؛ الأمر الذي ساهم في تسريع عملية الجيش الوطني اليمني على هذا المحور.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، خاض الجيش اليمني مواجهات ضارية مع ميليشيات الحوثي الإيرانية على جبهة الملاجم؛ مما أسفر عن مقتل 8 متمردين.

ونجح الجيش الوطني في تحقيق مزيد من التقدم؛ حيث سيطر على منطقة مجزعة غربي سلسلة جبال الدير الاستراتيجية؛ بما فيها معسكر مجزعة، وصولاً إلى تحرير منطقة فرع باحوات.

أما في الضالع؛ فقد واصلت قوات الجيش تقدّمها باتجاه مدينة "دمت" السياحية شمالي محافظة الضالع؛ حيث تمكنت من السيطرة على حصن الحقب المطل على مدينة دمت.

ونجح الجيش في تحقيق هذا التقدم والدفع بمزيد من التعزيزات إلى أطراف "دمت"، عقب معارك مع المتمردين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأسْر اثنين من القناصة التابعين لهم.