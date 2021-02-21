في الليث.. جهاز "أبشر" وحيد لا يكفي حاجة أكثر من 120 ألف نسمة

يعمل أحيانًا ويتوقف أغلب الأحيان بسبب الزحام الشديد في ظل "كورونا"

شكا عددٌ من أهالي محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة من أن وجود جهاز "أبشر" وحيد لا يكفي حاجة المحافظة ومراكزها العشرة.

وقال المواطنون إن محافظة الليث يتبعها عشرة مراكز هي غميقة والرهوة وجدم وبني يزيد والشاقة وحفار والغالة والميقات ويلملم والسعدية، وجميعهم يراجعون محافظة الليث للاستفادة من خدمات "أبشر" حيث لا يوجد بالمحافظة سوى جهاز واحد يقدم خدماته لأكثر من 120 ألف نسمة، يشتغل أحيانًا ويتوقف أغلب الأحيان بسبب الزحام الشديد، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وبعد أن أصبح برنامج "توكلنا" شرطًا أساسيًا لدخول القطاعات الحكومية والمنشآت الخاصة والذي لا يمكن تفعيله إلا من خلال جهاز "أبشر"، وهو الأمر الذي تسبب في ازدحام المواطنين على جهاز واحد فقط بالمحافظة لا يكفي لخدمة أكثر من 120 ألف نسمة يقطنون المحافظة ومراكزها، حيث يستفيدون من خدمات "أبشر".

وطالب المواطنون بمحافظة الليث الجهات ذات العلاقة زيادة أعداد أجهزة "أبشر" في المحافظة وتركيب أجهزة جديدة في بعض مراكزها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر.