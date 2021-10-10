إيداع معاشات ربيع الأول للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

اشتمل على المساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبلغ معاشات شهر ربيع الأول لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

واشتمل الإيداع على المعاش الأساسي، والمساعدات النقدية للغذاء، وتسديد فواتير الكهرباء.