"كورونا" يتوحش في أمريكا اللاتينية.. وحصيلة الإصابات تتخطى 10 ملايين

عدد الوفيات في البرازيل يتجاوز 150

تجاوز عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في أمريكا اللاتينية والكاريبي العشرة ملايين، اليوم (السبت)، فيما تقترب البرازيل من تخطي عتبة 150 ألف وفاة.

وسجّلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي تعد الأكثر تضرراً من حيث الوفيات وعدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في العالم عشرة ملايين و1833 مصاباً، توفي منهم 366 ألفا و637 وتعافى ثمانية ملايين و537 ألفاً و563، بحسب حصيلة أوردتها "فرانس 24"، بناء على أرقام رسمية اليوم عند الساعة 06،40 ت غ.

في موازاة ذلك، لا يكف الوضع عن التدهور في أوروبا، التي تسجل أكثر من 6.2 مليون إصابة بـ"كوفيد-19" ونحو 240 ألف وفاة.

وفي ألمانيا حيث تسجل 4 آلاف إصابة جديدة تقريباً كل يوم، وهو رقم غير مسبوق منذ أبريل، حذرت المستشارة أنغيلا ميركل من أنه في حال لم يستقر عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام العشرة المقبلة، فستخضع البلاد لقيود جديدة.

وبمواجهة الارتفاع المقلق في عدد الإصابات، فرضت معظم كبرى مدن ألمانيا لا سيما برلين وفرانكفورت حظر تجول يطال قطاع المطاعم، وقيوداً على التواصل.

وفي بولندا المجاورة، التي تشهد أيضاً ارتفاعاً بعدد الإصابات اليومية، بات وضع الكمامة في الأماكن العامة إلزامياً ابتداءً من اليوم في كافة أنحاء البلاد.